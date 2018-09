"Novantacinque minuti perfetti", per dirla con le parole di Pioli. Il Corriere Fiorentino si affida alle dichiarazioni del tecnico della Fiorentina per raccontare la gara contro la SPAL. E per descrivere quello che viene definito il 'Luna Park Viola', costruito in estate a Firenze, "una specie di Gardaland del pallone dove undici maglie viola giocano, vincono, divertono, e si ritrovano (per una notte) seconde in classifica". Stavolta, i gigliati hanno tirato fuori pure il cinismo dei grandi. Mica come a Genova. Guardate Pjaca, ad esempio, abile nel ribadire in rete l'errore di Fares: e pazienza se la condizione del croato è ancora quella che è.