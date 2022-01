Arrivano dichiarazioni importanti sul fronte Arthur Cabral, attaccante corteggiato dalla Fiorentina per sostituire Vlahovic, direttamente da David Degen, ex calciatore ed attualmente proprietario del Basilea: “Cabral via a gennaio? Non so dire se partirà o no. Ci sarà un'uscita solo se ci sarà un accordo tra entrambe le parti. Ma posso rassicurare tutti che in caso di partenza da Cabral siamo preparati. Stiamo lavorando da settimane e mesi a una possibile sostituzione qualora si verificasse la situazione”.