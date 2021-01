L'anno scorso fu Cristiano Ronaldo, presente a Sanremo per stare al fianco della sua dolce metà, Georgina Rodriguez, protagonista di una delle serate, pagata 140mila euro, soldi poi finiti in beneficenza, all'Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Quest'anno il legame tra la kermesse canora e il calcio si rinnova, con Zlatan Ibrahimovic, che sarà ospite fisso.



Molto probabilmente, a causa degli impegni col Milan, non riuscirà a essere presente per tutte e 5 le serate (la seconda serata, il 3 marzo, i rossoneri giocheranno contro l'Udinese), ma comunque sarà presenza fissa con Amadeus e Fiorello. E, scrive Tuttosport, il valore di Ibra è pari a quello di Fiorello: i vertici Rai, infatti, per entrambi hanno stanziato una cifra da 50mila euro a sera.