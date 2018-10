Daniele Cacia, dopo l'esperienza a Cesena, ha deciso di ripartire dalla Serie C indossando la maglia del Novara e stabilendo un primato storico. Già, perché l'ex Piacenza e Fiorentina è il primo attaccante della storia del calcio italiano ad aver segnato sia alla Juventus in Serie A che alla Juventus B in Serie C. 10 anni fa, con la maglia del Lecce, realizzò il gol del momentaneo 1-1 contro Giovinco e compagni; ieri è andato in rete nel derby piemontese finito 2-2.