Il Cadice ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo dello sport per contestare l'arbitraggio nella partita di campionato contro l' Elche, il cui gol nel pareggio di gennaio non avrebbe dovuto essere convalidato perché in evidente fuorigioco, soprattutto con la tecnologia a disposizione. Dopo che un paio di ricorsi erano stati respinti, il club andaluso si è rivolto al TAD per portare la questione fino in fondo. Ha anche chiesto di sospendere temporaneamente La Liga. Tuttavia, quest'ultimo organismo non è stato d'accordo e la richiesta è andata a vuoto. Lo ha comunicato oggi pomeriggio il TAD.