Dopo la tragica scomparsa del figlioex difensore tra le altre dirisponde, con un messaggio sul proprio profilo Instagram, alle tante manifestazioni di affetto ricevute sui social e non solo: "Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti voi per il vostro supporto! Grazie per ogni messaggio, per i vostri pensieri e per tutto il vostro affetto! Sto leggendo tutti i messaggi, ma sfortunatamente non sarò in grado di rispondere a tutti! Ma il vostro sostegno fa la differenza per me e per tutta la mia famiglia. Continuate a pregare per noi, il vostro supporto ci rafforza!".