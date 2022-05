Il tecnico del, Alessandroha parlato nella conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter:"Vedremo, abbiamo lavorato su alcune cose: manca ancora un allenamento, ma devo ancora decidere. Lo vedrete domani"."A livello psicologico ho visto un gruppo diverso, i ragazzi hanno consapevolezza della situazione: la stanno affrontando nel modo giusto a livello mentale, sappiamo che domani dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo. Per quanto riguarda i risultati delle altre vedremo, noi pensiamo a noi"."Mi passano tantissime cose per la testa, ma tra quelle più belle c’è quello di tornare davanti ai miei tifosi. Sarà straordinario. La situazione è complicata ma sicuramente noi ci metteremo tutto quello che abbiamo a disposizione per uscire a testa alta. Non conosco altre strade per fare bene"."Stiamo valutando diverse soluzioni, domani dopo l'ultimo allenamento di oggi decideremo"."Onestamente non saprei cosa dire, penso soltanto che dobbiamo concentrarci su altro"."Sicuramente l'Inter è una grande squadra e difficile da gestire, qualcuno può pensare che sia stanca ma sappiamo che una squadra forte. A Salerno la squadra ha cercato di giocare con coraggio, aver ripreso la partita in quelle condizioni significa che c'è la giusta volontà di non mollare mai".“Intanto speriamo di farne più di uno, di questo ne sarei felice. Il discorso è che è difficile affrontare una squadra forte come l'Inter, che ha giocatori importanti. Ma io toglierei la tendenza a guardare sempre gli altri, ora guardiamo a noi stessi e crediamoci. Questo è l’aspetto più importante”.