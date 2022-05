Alessandro Agostini è stato designato dal presidente Giulini a guidare il Cagliari nelle ultime tre partite della stagione. Il nuovo tecnico dei sardi non è ancora non in possesso del patentino UEFA Pro, quindi la soluzione più plausibile è quella che sarà affiancato da Bernardo Mereu, che è in possesso del patentino e che fa già parte del club in quanto responsabile del settore giovanile. Lo riporta Tuttosport.