Buona la prima da titolare in prima squadra per Adam Obert. Il 19enne difensore slovacco ha convinto tutti mercoledì in Coppa Italia contro il Cittadella. Il Cagliari lo ha ingaggiato in estate a parametro zero dalla Sampdoria, facendogli firmare un contratto triennale fino a giugno 2024. Il suo connazionale Milan Skriniar gli ha fatto i complimenti e si è scambiato la maglia con lui dopo la partita con l'Inter a San Siro, dove Obert è entrato a 7 minuti dal novantesimo.



Il Cagliari a gennaio cercherà di salutare Godin, Ceppitelli non sempre sta bene e va in scadenza, Caceres non è detto che resti, Altare deve andare a giocare. Carboni è la garanzia. A gennaio potrebbero arrivare due difensori esperti per tentare l'ennesimo assalto a una salvezza complicata. Ma Obert è il futuro e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, forse già domani potrebbe guadagnare minuti contro l'Udinese.