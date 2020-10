Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco in conferenza stampa nel post gara esalta la squadra di Bergamo che oggi ha rifilato una manita ai suoi: "Abbiamo fatto sicuramente bene i primi 25’ tenendo testa all’Atalanta, a momenti ci siamo un pochino allentati e la loro è una squadra consolidata e forte fisicamente, per cui hanno avuto ragione su di noi".



RIPRESA- "Non era facile rientrare nel secondo tempo in partita, la squadra ha tenuto testa nonostante le difficoltà fisiologiche, psicologicamente ha retto ma deve migliorare nei duelli. Abbiamo affrontato tre squadre difficili, noi siamo ancora in una fase di costruzione".



CRAGNO- "Per poter dare più possibilità agli attaccanti ho utilizzato il 4-2-3-1, per avvicinare Joao Pedro alla porta. Siamo stati in media con le altre squadre, con Torino e Lazio l'Atalanta aveva fatto 4 gol, concretizza con facilità. Cragno comunque è stato bravo in alcune occasioni a parare nella ripresa. Le lacune si risolvono col mercato dove servirà, anche Zappa si sta rendendo conto del livello delle squadre in Serie A, la crescita passa anche attraverso queste sconfitte".