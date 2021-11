Cagliari-Atalanta 1-2 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 7' p.t Pasalic (A), 27' p.t Joao Pedro (C), 43' p.t Zapata (A)



Assist: 7' p.t Zappacosta (A), 27' p.t Godin (C), 43' p.t Koopmeiners (A)



Cagliari (4-4-1-1): Cragno; Zappa (44' s.t Farias), Godin, Carboni, Lykogiannis; Bellanova (37' s.t Pereiro), Deiola (1' s.t Grassi), Strootman (16' s.t Pavoletti), Marin; Nandez; Joao Pedro. All. Mazzarri



Atalanta (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners (18' s.t Lovato), Freuler (45' s.t +2 Pessina), Maehle; Pasalic (45' s.t +2 Pezzella), Malinovskyi (18' s.t Ilicic); Zapata. All. Gasperini



Arbitro: Marco Piccinini di Forlì



Ammoniti: 20' p.t Godin (C), 44' p.t Koopmeiners (A)