Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari cercato dai top club italiani, parla del suo futuro a Sky Sport: "Se ho parlato con Nainggolan per l'anno prossimo? No, no. Per me queste voci sono uno stimolo, voglio fare ancora meglio. Non penso mai al mercato quando sono in campo, penso alla mia città, a dare tutto per il Cagliari".