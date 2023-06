Di seguito i 22 in campo per Cagliari-Bari, finale d'andata dei playoff di Serie B:



CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic, Zappa, Altare, Goldaniga, Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola, Mancosu, Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri



BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Morachioli, Esposito, Cheddira