Cagliari- Bologna 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20' p.t Rugani (C)



Assist: 20' p.t Marin (C)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Rugani (1' s.t Ceppitelli), Godin, Klavan; Zappa (37' s.t Asamoah), Duncan, Nainggolan, Marin (34' s.t Deiola), Nandez; Joao Pedro (37' s.t Cerri), Simeone (17' s.t Pavoletti). All. Semplici



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Antov (30' s.t Medel), Soumaoro, Mbaye (19' s.t Vignato); Svanberg (30' s.t Palacio), Dominguez (32' s.t Schouten); Orsolini (19' s.t Skov Olsen), Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic



Arbitro: Marco DI Nello di Brindisi



Ammoniti: 15' p.t Nandez (C), 26' p.t Antov (B), 41' s.t Schouten (C), 43' Mihajlovic (B)