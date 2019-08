Cagliari-Brescia 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 9' s.t. Donnarumma rig.



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Ionita (36’ s.t. Ragatzu), Nainggolan, Nandez; Birsa (dal 17’ s.t. Castro); Joao Pedro, Pavoletti (dal 45' p.t Cerri). All. Maran.



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (34’ s.t. Gastaldello); Ayè, Donnarumma (26’ s.t. Zmrhal). All.: Corini.



Arbitro: Abbattista di Molfetta



Ammoniti: 48' p.t. Lykogiannis (C), 26’ s.t. Pinna (C), 29’ s.t. Dessena