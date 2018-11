Cagliari al lavoro ad Asseminello per preparare la sfida contro il Frosinone. I rossoblù questo pomeriggio hanno inizialmente svolto una fase di attivazione con mobilità tra ostacoli, quindi una serie di esercitazioni tecniche con trasmissione palla e sul possesso in superiorità numerica. La squadra è stata poi divisa in due gruppi: uno ha svolto un lavoro di tipo aerobico, l’altro ha giocato una partitella contro la Primavera. Hanno lavorato regolarmente con la squadra Simone Padoin e Paolo Faragò. Piscina e terapie per Leonardo Pavoletti: gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante, a seguito del fastidio ai flessori della coscia sinistra accusato in gara, hanno dato esito negativo. Il calciatore verrà rivalutato nei prossimi giorni. Riposo per Charalampos Lykogiannis per un risentimento al polpaccio destro. I rossoblù si alleneranno nuovamente domani mattina.