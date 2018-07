Obiettivo per la difesa del Cagliari è Lorenzo Tonelli del Napoli. Il centrale ex Empoli, reduce anche da un gol nell'amichevole contro il Chievo, è chiuso in azzurro dalla presenza di Raul Albiol, Koulibaly, Maksimovic e Chiriches e dovrebbe quindi lasciare la sua attuale società. Secondo Sky Sport, l’offerta è di 1,5 di prestito più 6 milioni per il riscatto.