Il ds del Cagliari, Marcello Carli, ha concesso una lunga intervista alla trasmissione di Radiolina 'Il Cagliari in diretta': "La sconfitta di Empoli? Brucia anche perché ho perso contro degli amici e fa più male. Sono arrabbiato come tutti i ragazzi: ma questa rabbia deve essere uno stimolo per fare bene domenica contro il Sassuolo e cancellare la brutta prova dell’esordio. Maran? Con Maran abbiamo preso una guida forte, un allenatore serio e professionale. Siamo sicuri di avere fatto la scelta giusta. La squadra ha le sue certezze, deve acquisirne altre: c’è bisogno di tempo. Mercato? Abbiamo fatto un mercato cercando di aumentare la qualità del gruppo: il Presidente ha investito tanto, tenuto i giocatori più importanti, quando sarebbe stato facile farli andare via: vuole far crescere questa squadra e questa società. Per il resto abbiamo preso molti giovani con un futuro come Cerri, ne abbiamo dato in prestito altri come Colombatto, Deiola e Han, che avranno la possibilità di giocare con continuità. Obiettivo? Per noi il traguardo primario deve essere la salvezza: sarà un campionato molto duro, pensiamo ad un’annata di consolidamento".