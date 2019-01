Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, parla a Sky Sport della cessione di Marco Sau: "L'uscita di Sau ha un altro sapore: per noi è stato difficilissimo, ci dispiaceva non dargli la possibilità di non andare alla Samp. Per lui è una buona possibilità, va via ma sicuramente tornerà, gli auguro molta fortuna"