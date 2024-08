Cagliari-Carrarese, le pagelle di CM: gran ritorno di Marin. Ottimo l'esordio di Piccoli e Luperto. Scuffet, che errore!

Getty Images

Coppa Italia 32esimi: il suo errore in uscira riapre improvvisamente la gara.buon primo tempo, poi subisce gli attacchi di Panico.: qualche sbavatura iniziale prima di prendere le misure ed entrare con decisione in ogni contrato.: duro e preciso su ogni tackle. Si presenta con un assist millimetrico in profondità per il vantaggio rossoblù.(dal 38' s.t).: spesso pericoloso con le sue incursioni sull'out di destra.: qualche piccolo errore in fase di impostazione ma i suoi inserimenti sono sempre pericolosi.

(dal 13' s.ttimido ed impreciso, troppi gli errori commessi.: il metronomo che mancava ai rossoblù. I suoi lanci valgono il prezzo del biglietto. Perfetto.voto condizionato dall'errore commesso insieme a Scuffet in occasione della rete ospite.: mette in mezzo una serie di cross precisi. Imprendibile nella corsa.(dal 38' s.t).: un gol da vero bomber di razza per il primo gol con la nuova maglia. Sarebbe stata una doppietta da sogno ma nel secondo gol becca in pieno la schiena di Pavoletti.(dal 22': il più veloce nel ribadire la respinta di Bieve per il gol del k.o

: lotta su ogni pallone da vero capitano. Trova un gol fortunoso su un tiro di testa di Piccoli.(dal 13' s.t: sfiora il gol del definitivo tre a uno ma Prati è più reattivo di lui.: buona la prima, obiettivo centrato senza grossi problemi. Ora testa all'esordio in campionato.Bieve 5,5; Imperiale 5,5, Illanes 5, Coppolaro 5; Cicconi 5,5 (32' s.t Belloni s.v), Capezzi 5 (38' s.t Della Latta s.v), Schiavi 6, Zanon 6; Panico 6,5 (32' s.t Palermo s.v), Cerri 5 (11' s.t Capello 5,5); Zuelli 5 (1' s.t Palmieri 5,5). All. Calabro 5,5