Lucas Castro parla al sito ufficiale del Cagliari dopo il match vinto contro il Chievo: “Dispiace averlo segnato contro la mia ex squadra, ma il gol mi mancava. Ancora di più davanti al nostro pubblico. Comunque non conta tanto chi segna, l’importante è vincere. Il ruolo mi piace, mi consente di dedicarmi alla fase offensiva senza pensare troppo a quella di difesa. Detto questo, sono a disposizione del mister per qualsiasi esigenza della squadra”.



CAGLIARI IN CRESCITA - “Ci stiamo conoscendo, assimilando piano piano i dettami dell’allenatore. Stiamo facendo benissimo, la crescita si vede, dobbiamo solo perfezionare alcuni aspetti. Ad esempio oggi dopo il 2-0 siamo stati un pochino molli, poi è anche vero che il Chievo ha avuto una reazione vigorosa e ci ha messo in difficoltà. Possiamo migliorare giorno dopo giorno col lavoro”.



TESTA ALLA JUVE - “Contro la Juventus è una partita difficile, ma di impossibile nel calcio non c’è nulla. Andiamo a Torino per giocarcela, speriamo di conquistare un risultato positivo”.