Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, parla a Dazn dopo il pareggio in casa della Lazio: "Abbiamo fatto una grande prestazione, potevamo portare via anche qualcosa in più. E' comunque un gran punto su un campo difficilissimo, la squadra ha dato dimostrazione di carattere. Mazzarri ci ha dato subito le sue nozioni per preparare la partita, noi siamo stati bravi a metterle in pratica. Ruolo? Mi piace giocare a quattro, come a tre, mi cambia poco. Il mister ha visto che giocando a quattro avremmo potuto fronteggiarli meglio ed è stata un'ottima intuizione. L'obiettivo del Cagliari è salvarsi meglio dell'anno scorso, con meno sofferenza. Se arriverà prima del dovuto questo obiettivo, potremo guardare anche più in alto".