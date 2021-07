Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, parla in conferenza stampa, dicendo la sua sull'eventuale ritorno di Radja Nainggolan: "Capita di sentirci, dato che abbiamo un ottimo rapporto. È un giocatore dell’Inter, non possiamo dire che lo stiamo aspettando: se fosse del Cagliari lo accoglieremmo a braccia aperte, se dovesse tornare sappiamo bene tutti cosa potrebbe darci".



SU GODIN - "Diego è un grande giocatore, avendolo a fianco è sempre un valore. Spero che lui e la società possano trovare un accordo, sarei felice se rimanesse ma sono scelte in cui io non posso entrare"