Il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, in trasferta contro il Genoa. Questa la nota diffusa dai canali ufficiali dei sardi



"Questo pomeriggio, agli ordini di mister Mazzarri, i rossoblù hanno svolto mobilità, esercitazioni tecniche e lavoro aerobico. Dopo degli esercizi dedicati al possesso palla, il gruppo ha svolto una partita su campo ridotto. Luca Ceppitelli ha svolto parte della seduta odierna con la squadra; lavori personalizzati per Edoardo Goldaniga, Nahitan Nandez e Adam Obert. Domani, mercoledì 20 aprile, è in programma una doppia seduta di allenamento".