Il Crotone continua il pressing per Mancuso dell'Empoli, a sua volta dato sulle tracce di Moncini del Benevento e Struna (ex Carpi e Palermo) di Houston. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il club calavrese ha sondato Cerri, in uscita da Cagliari e cercato pure dalla Cremonese.



L'Ascoli corteggia Mustacchio (Crotone) e Pinna (Cagliari). ​La Salernitana ha firmato con Coulibaly (Udinese) e insiste per Pajac (Cagliari). La Reggina ha chiesto il portiere Nicolas all'Udinese, il Pescara valuta Firenze (Novara) e Karo (Salernitana).