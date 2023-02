Non nel merito ma nella forma. La decisione presa ieri dal giudice sportivo di Serie B di non accogliere la richiesta del Cagliari di ripetere la gara con il Modena per un errore dell'arbitro deriva dal fatto che il ricorso dei sardi è stato presentato decisamente fuori tempo massimo.



Come si legge nella motivazione di rigetto, infatti, il Cagliari "non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara".



I legali del club avrebbe denunciato l'eventuale errore di una mancata ammonizione comminata al proprio giocatore Gabriele Zappa dall'arbitro Perenzoni nel corso dell'incontro con gli emiliani. Ma, come detto, tale reclamo è stato presentato a mezzo posta elettronica certificata solamente alle ore 23.36 di lunedì 6. Con quasi 24 ore di ritardo rispetto ai termini previsti.