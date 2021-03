Forse serviranno alcuni punti di sutura per ricucire la ferita sul viso di Alessio Cragno dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo in Cagliari-Juventus. Lo riferisce Ansa, che sottolinea come il portiere sia comunque in buone condizioni e si sia regolarmente allenato questo pomeriggio alla ripresa del lavoro di scarico agli ordini di Semplici, per preparare il prossimo impegno con lo Spezia. Situazione da monitorare, ma Cragno potrebbe essere in campo per la sfida con i liguri.