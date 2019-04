Alessio Cragno, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre del match contro la Juve: "Assenze pesanti nei bianconeri? Nel nostro modo di preparare la partita non è cambiato assolutamente nulla, indipendentemente da chi gioca sono comunque grandi campioni. Ogni volta che andiamo in campo, soprattutto davanti al nostro pubblico, ci andiamo per vincere. Sappiamo che ci sarà tanta gente che è venuta a fare il tifo per noi e speriamo di dare loro soddisfazioni".