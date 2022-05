A margine della sfida di Salerno, dove il Cagliari ha raggiunto il pareggio in extremis, il portiere sardo, Alessio Cragno, ha parlato della prossima partita contro l'Inter.



"Ci abbiamo creduto. Loro hanno segnato sull’unica vera chance, ma noi abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Bravi a non mollare, fino alla fine. Partita tosta, abbiamo giocato il nostro calcio. Ora non rilassiamoci e mettiamoci sotto per la prossima. Abbiamo avuto la grande spinta dei 300 cagliaritani a Salerno, encomiabili: confidiamo nell’aiuto dell’Unipol Domus contro l’Inter".