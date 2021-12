Undici parate contro l'Inter, il portiere del Cagliari Alessio Cragno parla a Dazn dopo la sconfitta: "Sicuramente oggi non è stata la partita che dovevamo e volevamo fare, nelle ultime partite almeno avevamo fatto buone prestazioni. Dobbiamo pensare a dare ognuno qualcosa in più. Penso che stasera di cose positive ce ne siano poche. Non dobbiamo pensare troppo agli altri, per raggiungere la salvezza dobbiamo arrivare a un certo numero di punti e dobbiamo cercare di tirarci fuori da questa situazione qua".