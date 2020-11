L’ex bomber argentino Hernar Crespo, grande protagonista in serie A nella prima decade degli anni 2000 segue ancora con interessa la nostra serie A. Intervistato dalla GazzettadelloSport infatti ha speso parole al miele per l’attaccante del Cagliari Giovani Simeone:



“Lo seguo da quando, ancora ragazzino, giocava nel River Plate e poi nel Banfield. È un attaccante moderno, va negli spazi, detta il passaggio, fa giocare bene la propria squadra muovendosi in verticale e in orizzontale e, cosa tutt’altro che trascurabile, ha i piedi buoni. È stato prima al Genoa, poi alla Fiorentina e ora al Cagliari. E dovunque ha segnato.



A me piace il modo in cui partecipa alla manovra della squadra, non è uno che si piazza là davanti e aspetta che gli arrivi il pallone giusto. Se c’è da rincorrere l’avversario, non si tira indietro. Se c’è da fare l’assist, ha le qualità tecniche per mandare in porta un compagno. Se c’è da calciare da lontano, è potente e preciso”.