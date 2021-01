Così Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli: "​Sicuramente ha avvantaggiato il Napoli il rosso di Lykogiannis, ma ci sono state nostre disattenzioni. Avremmo potuto fare meglio, prendere il 2-1 immediatamente non ha aiutato l’aspetto mentale. La striscia senza vittorie mi preoccupa, però alle porte abbiamo un match che ci può consentire di spezzare questo trend. Tutti dobbiamo dare di più, a cominciare dal sottoscritto. Più bravi nell’essere squadra. Il mercato? Su Pavoletti non c’è nessun dialogo al momento, non so nulla. Per la necessità di far arrivare un altro centrocampista oltre a Nainggolan, parliamo di una verità“.