Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, esaltando Rugani, nuovo acquisto arrivato dal Rennes via Juve: "Su Rugani e Asamoah dico che Daniele è più avanti rispetto ad Asamoah: su di lui mi aspettavo che fosse maggiormente in difficoltà, invece mi ha stupito".