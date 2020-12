Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco commenta in conferenza stampa il pareggio di Verona: "Davanti abbiamo avuto tre o quattro opportunità per fare bene, ma nel primo tempo siamo stati meno qualitativi rispetto alla ripresa. Nonostante le assenze, abbiamo messo l'Hellas alle corde per lunghi tratti, i ragazzi in campo mi hanno dato ottime risposte nonostante un inizio sottotono. Tanta protezione dagli attaccanti? Non esiste squadra in cui gli attaccanti non si mettano a disposizione della squadra. Il Verona ha una qualità importante, tutti i giocatori hanno grande ritmo: non esiste prototipo di calciatore moderno che non abbia qualità di corsa. Tranquilli per l'impatto delle riserve? Tranquilli non si è mai, ma sono soddisfatto: questa è la mentalità, deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Prendo questo punto con soddisfazione, anche se tre sarebbero stati meglio, ma oggi ci può stare perché il Verona ha messo in difficoltà molte squadre. Io e Juric ci siamo fatti i complimenti a vicenda, è stata una partita giocata con intensità. Carboni e Tripaldelli? Sono soddisfatto di tutti, i giovani vanno aspettati e appoggiati, vanno criticati ma che sia una critica costruttiva. Tripaldelli ha dato risposte importanti e sono convinto che Carboni avrà una grande carriera se lavorerà con umiltà. Marin ha fatto una grande partita a livello temperamentale, lui ha proprio cambiato passo e pian piano sta cambiando l'atteggiamento a livello di corsa: per giocare come dico io deve avere questo approccio. Joao Pedro ha giocato novanta minuti e non posso che essere contento: è stata la paura del momento fortunatamente. Squadra uscita nelle emergenze? Lo dobbiamo essere sempre, lo sarà anche quando rientrerà chi è fuori".