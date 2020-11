Doppia seduta di lavoro per i rossoblù di mister Di Francesco: la squadra si è ritrovata questa mattina al Centro sportivo di Assemini. La giornata è cominciata con dei lavori specifici sulla forza, poi serie di combinazioni e cross per andare al tiro in porta. Al pomeriggio dopo un’attivazione tecnica a torelli e delle esercitazioni sul 2 contro 2, il gruppo ha svolto delle partitelle a campo ridotto.



Dall’infermeria: Zito Luvumbo e Simone Pinna hanno proseguito nel lavoro personalizzato; Paolo Faragò ha continuato le terapie per il recupero dall’infortunio alla coscia sinistra. Ad Asseminello anche Alessandro Tripaldelli: il laterale rossoblù è rientrato dagli impegni con la Nazionale U21 per via di una lesione distrattiva di primo grado del muscolo adduttore della coscia sinistra ed è stato sottoposto a terapie.



Domani si replica con nuova doppia seduta di allenamento.