Lautaro mette fretta all’Inter: ecco cosa nasconde il messaggio del capitano

. Il centravanti nerazzurro non ha usato giri di parole e al termine della partita contro la Lazio si espresso così in merito al suo futuro: “Il mio rinnovo? Non so cosa succederà con la società e di quello se ne occupano altri. Adesso festeggiamo questo scudetto,Così parlò il capitano, evitando fronzoli ecelebre ermetista italiano.

Ma chi doveva intendere ha inteso, siccome nessuna delle parole pronunciate da Lautaro è stata buttata lì per caso, ma ben ponderata, affinché il destinatario ne intuisse anche l’urgenza.Una bordata ben vestita e camuffata da lettera d’amore, visto che è così che in molti hanno inteso il messaggio.

E allora ecco che le parole di Lautaro assumono un significato chiarissimo, compresa la prima parte del messaggio, quella che riguarda l’incertezza societaria.esattamente come gli era stato promesso. Alla questione però va aggiunto che l’Inter e Camano (agente del calciatore), almeno fino a pochi giorni fa, non avevano ancora trovato un accordo sulle cifre. Lautaro adesso va un po’ di fretta e cerca di far valere le proprie ragioni, nei prossimi giorni