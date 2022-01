Tra le squadre più attive in questo mercato di gennaio c'è il Cagliari di Walter Mazzarri, che ha chiuso per un altro rinforzo: i rossoblù hanno definitivo l'accordo con il Torino per l'arrivo di Daniele Baselli. Classe '92, non ha trovato molto spazio nel centrocampo di Juric totalizzando sette presenze tra campionato e Coppa Italia.



TERZO ACQUISTO - Ora è tutto pronto per una nuova avventura in Sardegna, nei prossimi giorni incontrerà i nuovi compagni e si metterà a disposizione dell'allenatore. Dopo aver sistemato la difesa con Lovato e Goldaniga, il Cagliari ha chiuso per un nuovo rinforzo a centrocampo: dal Torino è in arrivo Daniele Baselli.