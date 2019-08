Sbarco in grande stile per Radja Nainggolan, atterrato a Cagliari a metà pomeriggio. Accolto da tantissimi tifosi entusiasti, il Ninja ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti, pronto per (ri)cominciare l'avventura rossoblù: "Tornare qui è sempre stato nei miei pensieri, avevo in mente il ritorno e ho solo anticipato i tempi. Non è stato difficile scegliere, avevo anche altre opzioni ma avevo preoccupazioni extra-calcistiche. Ringrazio il presidente, mi ha convinto dopo la prima chiamata. Mi ha fatto alcune promesse e le ha mantenute, è stato facile".