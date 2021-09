Cagliari-Empoli 0-2(primo tempo 0-1)



Marcatori: 29' p.t Di Francesco (E), 24' s.t Stulac (E)



Assist: 29' p.t Haas (E)



Cagliari (4-4-2): Cragno; Walukiewicz (25' s.t Caceres), Ceppitelli (39' s.t Pavoletti), Carboni (1' s.t Godin), Lykogiannis (32' s.t Pereiro); Nandez, Deiola (1' s.t Strootman), Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita Baldè. All. Mazzarri



Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic (18' s.t Ismajli), Viti, Romagnoli, Marchizza; Ricci (19' s.t Stulac); Zurkowski, Haas (38' s.t Asllani); Henderson, Di Francesco (38' s.t Bajrami); Pinamonti (42' s.t La Mantia). All. Andreazzoli



Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi



Ammoniti: 21' p.t Zurkowski (E), 29' s.t Godin (C), 90' +4 Nandez (C)