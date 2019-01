Cagliari-Empoli 2-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 36' p.t. Pavoletti (C), 25' s.t. Di Lorenzo (E), 36' s.t. Zajc (E), 46' s.t. Farias (C)



Assist: 36' p.t. Ionita (C), 25' s.t. Pasqual (E), 36' s.t. Caputo (E)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Pisacane, Padoin; Ionita, Cigarini (32' s.t. Bradaric), Barella; Birsa (22' s.t. Faragò); Joao Pedro (29' s.t. Farias), Pavoletti. All. Maran



Empoli (3-5-1-1): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Acquah (21' s.t. Rodriguez), Brighi (12' s.t. Ucan), Traorè, Pasqual; Zajc; Caputo. All. Iachini



Arbitro: Pasqua di Tivoli