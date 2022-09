Prime parole ufficiali da neo-giocatori del Cagliari perultimi arrivati di un mercato importante da parte dei sardi."Vengo da un'esperienza nella Stella Rossa, a livello internazionale - ha detto l'attaccante pugliese - che è stata sicuramente diversa dalle precedenti per via di una cultura molto diversa dalla nostra. Mi sto ambientando bene qui, conosco Lapadula, Mancosu e Viola dalle precedenti avventure a Lecce e Benevento. Chiaramente ogni capitolo fa storia a sé, ciò che conta è l'interpretazione dei moduli, l'atteggiamento che ognuno di noi deve avere. La mia è stata un'estate particolare mi sono allenato da solo con un preparatore perché sapevo di intraprendere un percorso differente, sto ritrovando la migliore condizione.grazie a umiltà e impegno quotidiano. Davanti siamo tanti, conterà la qualità dei minuti che giocheremo, quello che ciascuno di noi saprà dare quando chiamato in causa, sono pronto a mettermi a disposizione del mister. Il mio rilancio? Non penso si tratti di questo, è un'opportunità importante per togliermi soddisfazioni nuove in un ambiente ambizioso e che ama questi colori".Parole importante verso la società anche quelle espresse da Capradossi: "un club importante che per me rappresenta una bella opportunità. Cercherò di dare il massimo ogni giorno, sicuramente essere qui con un obiettivo di primissimo piano mi dà grossi stimoli dopo le ultime stagioni vissute in cadetteria., non è facile perché il campionato è denso di insidie e ci sono tante squadre di livello. Le mie caratteristiche? Mi piace giocare la palla, impostare l'azione, la grinta e l'intensità non devono mai mancare anche laddove si ricerca la qualità della costruzione e la proposta".