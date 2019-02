Allenamento mattutino per i rossoblù ad Asseminello, in vista della partita di dopodomani sul campo della Sampdoria. Buone notizie dall'infermeria, infatti Paolo Faragò ha lavorato regolarmente con la squadra, mentre solo parzialmente in gruppo Fabrizio Cacciatore. Lavoro personalizzato per Kiril Despodov, Filippo Romagna e Cyril Théréau.