Il Cagliari ha sostenuto una doppia seduta di allenamento ad Asseminello in avvicinamento alla gara di domenica contro il Chievo. La squadra ha trascorso la mattinata in palestra: attivazione, serie di addominali, circuiti di forza ed esercizi di rapidità. Nel pomeriggio lavoro sul campo. Dopo l’attivazione e una serie di torelli a presa, i giocatori sono stati impegnati in partitelle a campo ridotto in superiorità numerica.



In chiusura della sessione, torneo a tre squadre con partite a pressione. Differenziato per Farias, Klavan e Lykogiannis.



Domani mattina si torna ad Asseminello per una nuova seduta.