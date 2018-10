, quello conquistato dalnella tana della. Considerate le assenze (su tutti), e l'utilizzo a mezzo servizio di, il pari strappato al "Franchi" contro la banda diha il retrogusto della vittoria per i rossoblù di. Untenace, in tutti i suoi interpreti, che ha compensato le numerose assenze soprattutto nel reparto arretrato.. E una forza mentale da grande squadra, indispensabile per rimontare lo svantaggio incassato a metà ripresa su calcio di rigore, trasformato dae concesso con l'ausilio del VAR per un dubbio intervento disucapace di plasmare alla perfezione (o quasi) un'intera rosa, dove le cosiddette riserve non esistono, dove tutti si sentono parte integrante del progetto. Un esempio?, che - sulla carta - parte come alternativa a Klavan, Ceppitelli e Romagna, ma che contro la Viola ha sfornato una prestazione a dir poco sontuosa.Ma. L'attaccante rossoblù, diventato papà del piccolo Giorgio nella notte precedente alla gara del "Franchi", ha raggiunto i suoi compagni a Firenze in mattinata. Maran lo ha fatto partire dalla panchina, lui è entrato eDi piede, come non gli capitava dall'aprile scorso.: attacco al primo palo col sangue agli occhi, scivolata perfetta per tempismo e coordinazione che ha tagliato fuori difensore e portiere. Palla in fondo al sacco, una sentenza.(4 in campionato e 2 in Coppa Italia), per una media di una rete ogni 123 minuti giocati. Gol a parte, l'ingresso in campo diha dato una scossa psicologica ai rossoblù, trascinati dal carisma e dalle doti di leadership del loro centravanti, per l'ennesima volta decisivo. Con il sigillo alla Fiorentina,. Il mirino verso l'obiettivo "tripla cifra" è già puntato. Ma a questo punto una domanda sorge spontanea:Noi, nel nostro piccolo, una risposta ce l'avremmo...