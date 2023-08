Tra una partita e l'altra, il mercato si avvicina alla sua fine, con necessità e interessi che vengono modificati anche da quello che succede in campo. Per il Cagliari, per esempio, le prime due giornate di campionato hanno evidenziato la necessità di un attaccante. Zero gol segnati nei primi 180 minuti, con l'infortunio di Pavoletti contro l'Inter che va ad aggiungersi a quello, per il cui recupero servirà aspettare tempo, di Lapadula. Ecco perché oltre a Shomurodov Claudio Ranieri avrà un'altra punta, con un identikit chiaro e preciso fornito dall'allenatore.



LA SCELTA - Le indicazioni fornite da Ranieri hanno portato la società a individuare Andrea Petagna come obiettivo numero uno. Inizialmente sul centravanti del Monza c'era anche l'interesse del Genoa, ma la persistenza del club sardo ha convinto il classe '95 e anche il suo club. Fino a raggiungere questa mattina un accordo per un prestito con diritto di riscatto: nelle prossime ore l'attaccante è atteso a Cagliari per visite mediche e firma sul contratto. Pronto a dare, fin da subito, il suo contributo.



MONZA - Petagna salta, il Monza ha individuato il suo sostituto: attesa per Lorenzo Colombo che può arrivare in prestito dal Milan, ma l'operazione è subordinata all'ingaggio di un nuovo attaccante da parte dei rossoneri, che in queste ore insistono per Mehdi Taremi del Porto.