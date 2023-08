555 giorni. Tanto è passato dall'ultima partita giocata da Kaio Jorge al suo ritorno in campo, nell'amichevole in famiglia della Juventus del 9 agosto scorso. In mezzo una lesione del tendine rotuleo che ha fatto perdere quasi due anni al talento brasiliano, arrivato in Italia come uno dei gioielli del Santos e che ancora non è riuscito a mostrare tutte le sue qualità. Adesso, però, Kaio ha voglia di riprendersi quello che ha lasciato per strada. E lui e il club stanno valutando la soluzione migliore per il suo futuro.



FROSINONE NON MOLLA - Tante le richieste per il classe 2002, dall'Italia e dall'estero. Su tutte quella del Frosinone, che dopo averlo visto da vicino col direttore dell'area tecnica Angelozzi proprio allo Stadium non ha mollato la presa su di lui. Negli ultimi giorni sono arrivati dei segnali di apertura, sia dai bianconeri che dall'entourage del brasiliano, a questa soluzione. Ancora qualche giorno e poi il Frosinone spera di arrivare al traguardo. E dare una nuova chance a un talento puro, Che ha tanto da riprendersi.