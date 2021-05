Cagliari-Fiorentina 0-0 (primo tempo 0-0)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Zappa (1' s.t Carboni), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (40' s.t Cerri); Marin (29' s.t Deiola), Duncan, Nandez; Nainggolan, Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici



Fiorentina (3-5-2): Dragowski (1' s.t Terracciano); Igor, Pezzella, Milenkovic; Biraghi, Bonaventura (30' s.t Callejon), Pulgar, Amrabat, Caceres (30' s.t Venuti); Kouamé (18' s.t Castrovilli), Vlahovic. All. Iachini



Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



Ammoniti: 27' p.t Pulgar (F), 35' p.t Lykogiannis (C), 22' s.t Caceres (F)