Cagliari-Fiorentina 5-2 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 17’ p.t. Rog (C), 26’ p.t. Pisacane (C); 34’ p.t. Simeone (C), 9’ s.t. Joao Pedro, 21’ s.t. Nainggolan (C), 30 s.t. Vlahovic (F), 42’ s.t. Vlahovic (F)



Assist: 17’ p.t. Nainggolan (C), 26’ p.t. Cigarini (C), 34’ p.t. Nainggolan (C), 9’ s.t. Nainggolan, 21’ s.t. Cigarini (C), 30 s.t. Dalbert (F)



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez (37’ s.t. Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan (33’ s.t. Castro); Simeone (29’ s.t. Cerri), Joao Pedro. All.: Maran



Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola (1’ s.t. Sottil), Pulgar, Badelj; Castrovilli (22’ s.t. Benassi), Dalbert; Vlahovic, Chiesa (27’ s.t. Ghezzal). All.: Montella.



Arbitro: La Penna di Roma



Ammoniti: 21’ p.t. Castrovilli (F), 42’ p.t.Pulgar (F), 24’ s.t. Nandez (C), 32’ s.t. Sotti (F)