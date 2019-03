Cagliari-Fiorentina è l'anticipo che inaugura la 28esima giornata del campionato di Serie A. L'arbitro designato per dirigere questo match è il signor Doveri di Roma, con Vuoto e Tonolini come guardalinee e La Penna e Marrazzo addetti al Var. Ecco gli episodi più controversi del match nella nostra consueta moviola LIVE:







3' ANNULLATO IL GOL DI JOAO PEDRO: pasticcio della difesa della Fiorentina, con Ceccherini che tocca male per Terracciano dopo la rimessa in gioco del portiere, il cui scivolone agevola il tap-in del brasiliano. Ma l'azione viene stoppata per la presenza nell'area viola di Pavoletti prima che la palla fosse uscita.



34' AMMONITO CIGARINI: il centrocampista del Cagliari interrompe un contropiede di Gerson e viene sanzionato col giallo da Doveri.



42' GIALLO ANCHE PER CHIESA: entrata in ritardo su Barella dell'attaccante della Fiorentina, ammonizione inevitabile



44' SANZIONATO PURE CEPPITELLI: Muriel parte di gran carriera nella metà campo del Cagliari, il difensore del Cagliari va in scivolata e lo stende, meritandosi il giallo