Cagliari-Fiorentina è il lunch match domenicale della 23esima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno, con fischio d'inizio alle ore 12.30. L'ennesima sfida da dentro/fuori per Walter Mazzarri, che dopo due vittorie consecutive che hanno riavvicinato i sardi alla zona salvezza è incappato nel ko contro la Roma che ne ha ricomplicato la rincorsa. Dall'altra parte, invece, Vincenzo Italiano, viaggia nuovamente a vele spiegate dopo il 6-0 al Genoa che ha portato al riscatto dopo il pesantissimo 4-0 subito dal Torino. La zona Champions è distante solo 7 punti e con Milan-Juve a chiudere la giornata, per sognare in grande si dovrà passar enecessariamente da questi 3 punti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cagliari-Fiorentina, calcio d'inizio alle 12.30 alla Sardegna Arena, sarà trasmessa sia dalla piattaforma Dazn, sia sui canali Sky.



LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez